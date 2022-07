Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac már javában zajlik, nézzük mik a legfrissebb hírek ma, július 27-én:



22:03: Luis Suárez az uruguayi Nacionalban folytatja pályafutását! A megegyezésről maga a játékos számolt be.

Luís Suárez announces: "I've now reached a pre-agreement in order to join Nacional, it was impossible for me to say to this opportunity". #Nacional



“I hope final details will be resolved soon in order to complete the deal officially”.pic.twitter.com/pqJaIabHzg — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 26, 2022

21:31: Diego Costát megkereste a Rayo Vallecano. A spanyol klub és a játékos közt zajlik az egyeztetés, könnyen lehet hogy itt köt majd ki a spanyol-brazil csatár.

17:22: Hivatalos: A PSG bejelentette, hogy leigazolták Nordi Mukielét a Lipcsétől. A francia jobbhátvéd 5 éves szerződést kötött a párizsiakkal.

16:25: Hivatalos: A Bayern München 20+8,5 millió euróért megvásárolta a Rennes mindössze 17 éves támadóját, Mathys Telt. Ő lehet Lewandowski utódja a bajoroknál?

Official, confirmed. FC Bayern have completed the signing of Mathys Tel from Stade Rennais for €20m fixed fee, €8.5m in add-ons. #FCBayern



Contract valid until June 2027 for the talented boy born in 2005. pic.twitter.com/9Fnx6eVvuz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 26, 2022

12:48: Timo Werner visszatérhet a Lipcsébe. Annak ellenére, hogy megnyerte a Bajnokok Ligáját, Timo Werner Chelsea-nél töltött ideje nem teljesen a tervek szerint alakult. Ezért sokan úgy gondolják, hogy a játékos idén nyáron elhagyja a klubot. A Daily Mail jelentése szerint akár az RB Leipzighez is visszatérhet. A játékost korábban a Juventusszal hozták kapcsolatba.

12:14: Crsitiano Ronaldo visszatért a Manchester United csapatához, hogy megvitassa a jövőjével kapcsolatos kérdéseket.





11:05: A Juventus érdeklődik Memphis Depay iránt. A Mundo Deportivo szerint a Barcelona klub 20 millió euróért már elengedné játékosát.

8:10: Nordi Mukiele a Paris Saint-Germain-ben folytatja. A francia klub és az RB Leipzig aláírta egymással a papírokat, már csak a játékosszerződés aláírása és a hivatalos nyilatkozat van hátra.



Paris Saint-Germain and RB Leipzig have completed, signed paperworks for Nordi Mukiele's transfer. Done deal, official statement will follow after player contract signing. #PSG



Campos completes third signing and Mukiele respects agreement with PSG despite Chelsea attempt. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 26, 2022

