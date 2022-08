Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

16:58:

16:47: Remekül haladtak az egyeztetések, teljeskörű a megegyezés Tanguy Nianzou Sevillába költözéséről. A játékosért 20 milliót adnak a spanyolok, a Bayernnek pedig visszavásárlási opciója lesz rá. 2027-ig ír alá.

16:43: A Chelsea 15+5 millióért leigazolja Cesare Casadeit az Intertől. A kékek a klubbal és a játékossal is megegyeztek, aki 6 évre ír alá hozzájuk.

16:40: Thilo Kehrer a West Ham játékosának tekinthető. A megegyezés teljes, a játékos Londonba repül és az orvosi vizsgálatokat követően aláírásra kerül a szerződés.

12:50: Jorge Mendes még mindig azon dolgozik, hogy megoldást találjon Cristiano Ronaldo helyzetére. A portugál korábban jelezte, szeretné elhagyni a Manchester Unitedet. Mendes pedig bízik benne, hogy ez megvalósulhat egy utolsó pillanatban történő átigazolással.

12:40: A Sevilla abban bízik, hogy két-három napon belül sikerül megszereznie Tanguy Nianzouval. Fabrizio Romano szerint a személyi feltételekkel nincs probléma, és már a két klub közti tárgyalások is nagyon előrehaladottak.

11:02: A Manchester United fokozottan figyel Cunhára, a Daily Mail szerint. A helyzetről ugyanakkor különböző hírek érkeznek. Az angol média azt állítja, hogy szóba került egy Cristiano Ronaldóval kapcsolatos csereügylet , míg a Cadena SER szerint az Atleti nem tárgyal a brazil távozásáról.

09:34: Matheus Nunes elfogadta a Wolves ajánlatát. A klub már a Sportinggal és a játékossal is megegyezett az átigazolás feltételeiről. Nunes ára a bónuszokkal együtt 50 millió euró lesz.

08:50: A Chelsea megállapodott Cesare Casadei-jel a személyi feltételekben. A játékossal várhatóan hatéves szerződést írak majd alá. Ezzel olyan csapatok csúsztak le az üzletről, mint a Nice vagy a Sassuolo.

08:41: Az Eintracht Frankfurt végleges szerződéssel szerződteti Éric Junior Ebimbe-t a Paris Saint-Germaintől. A két klub szóban már megállapodott, és már csak a papírok aláírása van hátra. A játékos és a német csapat a személyi feltételeket már a múlt héten egyeztette.

