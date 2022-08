Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac már javában zajlik, nézzük mik a legfrissebb hírek ma, augusztus 23-án:

7:30: Cody Gakpo várja a MU ajánlatát. A játékos kész elfogadni azt, amint hivatalosan is felkeresik a PSV-t az átigazolással kapcsolatban. A lépés jelenleg az Anthony-ügy kimenetelétől függ.

7:24: Samuel Umtiti a Leccéhez kerülhet, jelenleg a részletek tisztázása zajlik. A francia teljes fizetését a Barcelona állja majd, viszont a pályáralépések arányában különböző bónuszokat fizet majd a Lecce.

Samuel Umtiti deal. Lecce are now working on add-ons details with Barcelona, as Spanish club will cover 100% of guaranteed salary but will receive add-ons based on Umtiti's appearances. #FCB Umtiti's expected to fly to Lecce on Wednesday, as @DiMarzio reports. pic.twitter.com/HhvLz81tqy

7:22: Eric Bailly a Marseillehez kerül kölcsönben, a megegyezés teljes. A játékos ma repül a franciákhoz, hogy véglegesítsék a transzfert.

Olympique Marseille are set to sign Eric Bailly! Closing on agreement on personal terms too, after deal agreed with Manchester United on loan with buy clause mandatory if OM will be in UCL next season #OM



If final details are resolved, Bailly will fly to Marseille tomorrow. pic.twitter.com/HPZZwxMhmA