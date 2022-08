Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac már javában zajlik, nézzük mik a legfrissebb hírek ma, augusztus 2-án:

8:35 : A Barcelona tegnap bejelentette, hogy újabb stratégiai megállapodást kötött, melynek keretében a Barca Studios egy részét értékesítették. Az ügyletnek köszönhetően 100 millió euró üti a klub markát, melyből be tudják regisztrálni korábban leigazolt játékosaikat., továbbá Laporta elhintette, hogy elképzelhetőek még igazolások.

FC Barcelona announces the sale of 24.5% of Barça Studios to the company https://t.co/SkC8g62KY4 for 100 million euros to accelerate the club’s audiovisual, blockchain, NFT and Web.3 strategy.



More details https://t.co/0sM9grct3L pic.twitter.com/5xcLWYg440