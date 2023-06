Pazar fogadtatásban, telt ház előtt mutatták be Karim Benzemát az Al-Ittihad együttesénél, aki elárulta, hogy mindig is ki akarta próbálni milyen Szaúd-Arábiában élni, valamint a döntés mögötti egyéb motivációkról is mesélt.

„Remélem, elhozhatom a futballt az új klubomba és mindenek felett címeket nyerhetünk. Egy szenvedéllyel teli egyesületről beszélünk.”

„Szeretnék itt hagyni egy időtálló örökséget, mert imádom a futballt. Mindig megvolt bennem ez a versenyszellem, hogy a határaimat feszegessem és még feljebb jussak. Szóval meg akarom mutatni nekik a tehetségem.”

„Muszlim vagyok, és ez egy Muszlim ország. Mindig is szerettem volna itt élni. Voltam már korábban is Szaúd-Arábiában és jó éreztem magam. A legfontosabb, hogy egy muszlim országról van szó, ami csodálatos és kedves. Amikor a családomnak meséltem arról, hogy Szaúd-Arábiába igazolhatnék, mind boldogok voltak és most itt vagyok, ahol lenni akarok.”

Karim Benzema explains why he picked Saudi Arabia ???????? pic.twitter.com/QDe7RN89gG — GOAL (@goal) June 8, 2023

Az elmúlt fél évben Cristiano Ronaldo volt a legfontosabb alakja a ligának, és a személye sokakat meggyőzhet a váltásról. A portugál az elmúlt időszakban hangzatos kijelentések sorával igyekszik jelezni: érdemes esélyt adni a bajnokságnak.

„Sok dolgot hallottam, ez egy jó bajnokság, ahol sok jó futballista szerepel… minden évben emelkedik a színvonal. Láttam a világbajnokságot, Szaúd-Arábia nagyon jól játszott, nagyszerű meccseket, különösen Argentína ellen. Komolyan, nagyon jó labdarúgóik vannak.”

„Az is fontos, hogy Cristiano Ronaldo itt van, mert ő egy nagyon fontos személy. Sokat adott a futballnak ebben az országban és ez még tovább emeli majd a színvonalat. Szóval ez fontos, hogy megmutassuk, a szaúdi futballnak lehet egy globális hatása – ez nem csak arról szól, hogy itt játszanak az emberek, vagy nem.”

Karim Benzema presented his Ballon d'Or to the Al-Ittihad fans



(via @ittihad_en)pic.twitter.com/MZzeIl47Ww — B/R Football (@brfootball) June 8, 2023

Arról, hogy miért épp az Al-Ittihadot választotta, így nyilatkozott.

„Ebben az országban ez az egyik legjobb klub, tele szenvedéllyel és már eddig is sok trófeát nyert. Nagyon szeretném még tovább emelni az ázsióját. A stadion csodálatos és ahogy annyiszor mondtam: szenvedéllyel teli: egy jó csapatnak mindig szüksége van szurkolókra. Ilyen fanatikusokkal nekünk is megvan a motivációnk ahhoz, hogy a legjobbak legyünk a pályán.”

Végül, de nem utolsó sorban a nők helyzetére is kitért, amit szintén fontosnak tart.

„A futball fontos mindenkinek, a nőknek, a férfiaknak, amit láthatunk Európában, ahol ott vannak a női csapatok a Bajnokok Ligájában is. Fontos, hogy támogatóak legyünk és együttműködőek, mindegy, hogy férfiakról vagy nőkről van szó. A hölgyek ügyében is boldog vagyok, hogy ennek a családnak a része lehetek.”

Karim Benzema, unveiled infront of 60,000 Al Ittihad supporters! He'll wear the no.9 shirt out in Saudi Arabia. pic.twitter.com/zuydbyHbfQ — EuroFoot (@eurofootcom) June 8, 2023

A francia támadót több sztár is követheti, legutóbb Ngolo Kanté és Ryad Mahrez nevéről lehetett olvasni.

Borítókép: getty images / Yasser Bakhsh