Jonathan David nevére sokan figyelmesek lehettek a világbajnokságon. A kanadai válogatott támadó jó teljesítményt nyújt, így nem csoda, hogy a kérők is megjelentek.

Több forrás is beszámolt arról, hogy a Lille 22 éves támadójáért folytatott harcba a Manchester United is beszáll.

„Nem tudok a Manchester United érdeklődéséről. Most a vb-n vagyok, csak arra koncentrálok, hogy élvezzem a pillanatot. Hogy ezután mi lesz, azt meglátjuk.”



„A Premier League a világ legjobb bajnoksága, szerintem minden játékos szeretne ott játszani egy nap.”

David a Lille színeiben 111 meccsen 41 gólt szerzett a Ligue 1-ben.

