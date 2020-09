Kalmár Zsolt két góllal segítette a Dunaszerdahely labdarúgócsapatát a Rózsahegy elleni 3-2-es hazai bajnoki győzelemhez.

A szlovák Fortuna Liga hatodik fordulójában a magyar válogatott középpályás az 53. és az 59. percben talált be úgy, hogy a házigazdák már emberhátrányban futballoztak. Kalmár mellett a nemzeti csapatban múlt héten bemutatkozott Schäfer András is végig a pályán volt.



A DAC ezzel továbbra is százszázalékos, így természetesen vezeti a tabellát, csütörtökön az Európa-liga selejtező második fordulójában a cseh Jablonec együttesét fogadja.

Borítókép: Lars Ronbog / FrontZoneSport via Getty Images