Amint arról mindkét csapat beszámolt, Joao Félix az Atlético Madridból a Chelseahez kerül, kölcsönben. Fabrizio Romano szerint a kékek 11 milliót fizetnek a féléves kölcsönért, emellett pedig a portugál teljes gázsiját állják.

Az Atlético beszámolója szerint a kölcsönszerződés létrejötte mellett a játékossal is megállapodtak, hogy további egy évre aláír a matracosokkal, így már 2027-ig szól a szerződése.

Félix már a Chelsea felületein mutatkozott be és itt hallhattuk első szavait, mint Chelsea-játékos.

Elmondta, nagyon boldog, hogy csatlakozhatott hozzájuk, és "a Chelsea a világ egyik legnagyobb klubja”.

„A Chelsea a világ egyik legnagyobb klubja, alig várom, hogy segíthessem a csapatot a célok elérésében. Nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek és alig várom, hogy a Stamford Bridge-en játszhassak!”

A portugál Londonban a 11-es mezszámot viseli majd, mivel az Atléticónál hordott 7-es dressz itt N’Golo Kantéé. A Félix által választott számot a Chelsea-nél utoljára Timo Werner viselte.

From Joao Felix, to you! pic.twitter.com/KpmkMnk2l6