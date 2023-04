A kolumbiai James Rodriguez néhány hete közölte, hogy felbontják a szerződését az Olympiacossal, így szabadon igazolhatóvá válik.



A játékos nem akar kiesni a formából, ezért korábbi állomáshelyeinek egyikén, Madridban húzta meg magát.

Jamesnek a Real Madridnál töltött időszaka után fennmaradt egy háza a spanyol fővárosban, most ott tartózkodik, és a madridi pályákat használja edzésre, amíg nem talál új klubot.

31 évesen a játékos egyáltalán nem tervezi szögre akasztani a stoplist, a Marca szerint vagy a La Ligában, vagy Brazíliában találna új csapatot.

Both Isco and James Rodriguez are free agents and without clubs currently. pic.twitter.com/lVjnDkE73P