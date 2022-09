A The Sun értesülései szerint a Barcelona közelről figyeli Jorginho helyzetét, akinek 2023 nyarán lejár a szerződése a Chelsea-vel.

Az olasz válogatott középpályás iránt korábban is érdeklődött a Barcelona, most pedig valódi lehetőségük lehet a leigazolására.

A 30 éves játékossal a katalánok januártól szabadon tárgyalhatnak, és amennyiben meg tudnak vele egyezni, a Chelsea-s szerződése lejártával ingyen csatlakozhat a blaugranához.

A pletykáknak az is táptalajt ad, hogy Graham Potter terveiben nem szerepel a játékos, így a Chelsea könnyedén elengedheti szerződése lejártával.

A katalánok Jorginho-ban Sergio Busquets ideális helyettesét látják.

Jorginho az UEFA Év Játékosa lett 2021-ben, amiért Bajnokok Ligáját nyert a Chelseavel, előtte pedig EB-t az olasz válogatottal.

