Ilkay Gündogan a Barcelona legújabb igazolása. A Manchester Citytől távozó középpályás a katalán Sportnak adott interjút, ahol elmondta, szerinte kik érdemelnék meg idén a legnagyobb egyéni elismerést, az Aranylabdát.

„Úgy gondolom, az Aranylabda idén vagy Lionel Messi, vagy pedig Erling Haaland kezében lenne jó helyen.”

„Senkit nem látok, aki megközelíthetné őket. Örülök, hogy nem kell választanom közülük, mivel szerintem mindketten megérdemlik.”

Lionel Messi világbajnoki címével ismét erős jelöltté vált a 2023-as Aranylabdát illetően, de sokan emlegetik a Gündogan által nem említett Kylian Mbappé nevét is.

Haaland szintén nagyon erős jelölt, hiszen a Premier League-ben és a BL-ben is győzelmet arató Manchester City-t ő maga vitte a hátán több, mint 50 góljával.

Gündogan: "I think that the Ballon D'or should go to Lionel Messi or Erling Haaland. I don't see anyone else near them. I'm glad I'm not the one to decide, but both of them deserve it." pic.twitter.com/rPiXg7Us7a