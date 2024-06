Pont egy éve már, hogy a spanyol labdarúgó-bajnokságban szereplő Real Madrid felbontotta Eden Hazard szerződését. A belga játékos néhány hónappal később bejelentette, hogy visszavonul a profi futballtól. A Chelsea-ben igazi klasszis volt, viszont a Királyi Gárdához való igazolás "megtörte" a karrierjét, nem tudott már a legmagasabb szinten focizni, a sérülések is hátráltatták őt, végül egész korán, 32 évesen szögre akasztotta a stoplist.

Eden Hazard is currently cycling to the top of Mount Ventoux - At 1,910 m (6,270 ft), it is the highest mountain in it's region in Southern France! pic.twitter.com/tOBznmn1pG