A 44 éves német vezetőedző másfél év után hagyja el a klubot.

Hyballa 2018 júliusában Marco Rossi után került a dunaszerdahelyiekhez, azóta 64 tétmérkőzésen (Fortuna Liga 50 bajnokin, Európa-liga 6, Slovnaft Cup 8) vezette a csallóközieket, akikkel történelmi második helyet ért el a 2018/2019-es idényben.

"Amint az évértékelő interjúban is elmondtam, az idei egyik fő célunk, hogy a nemzetközi kupaszereplésre jobban legyünk felkészülve, mint a korábbi években. Mivel Peter Hyballa szerződése május 31-el lejár, úgy döntöttünk, hogy új edzővel vágunk neki a szezonnak. Így a nyári felkészülés zökkenőmentesen indulhat" - mondta Világi Oszkár klubtulajdonos.

A bumm.sk értesülései szerint a szakember még a pénteki nap folyamán is a csapat edzéstervén dolgozott, bár voltak ajánlatai máshonnan. Ennek ellenére úgy tűnik őt meglepte a döntést, ezt az is bizonyíthatja, hogy a 2019-es év utolsó napján még DAC-mezben futott és ezt a Facebook-oldalán is megosztotta.

Forrás: felvideksport.hu