Nehéz időszakot él meg a brazil klub a bajnokságban.

A csapat egyik sztárja, Hulk épp a Palmeiras elleni vereség során tért vissza, a drukkerek pedig kikezdték őt a meccset követően.

A 36 éves játékos szerződése 2024-ig szól, most azonban a távozását pedzegette.

„Nagyon tisztelem a klubot és a szurkolókat, de ha valaki úgy gondolja, hogy ez nem intenzitás, hogy nem próbálkozom, csak szóljon és távozom!” – nyilatkozott a meccset követően.

Former FC Porto star Hulk threatens to QUIT Brazilian side Atletico Mineiro after 'unacceptable' criticism from fans https://t.co/LmElg9atk8