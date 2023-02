Domenico Tedescót nevezték ki a belga labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányának.



A német élvonalban szereplő RB Leipzig szeptember elején, kevesebb mint 9 hónapnyi munka után menesztette Tedescót. A 37 éves szakember azonban hamarosan újra munkába állhat. A Belga Labdarúgó Szövetség a hivatalos oldalain erősítette meg, hogy Tedesco lesz az új szövetségi kapitánya.

Domenico Tedesco is the new head coach of our Devils. Good luck, coach! #DEVILTIME pic.twitter.com/KeHHPbVpB3