2021 tavaszán került az Inter Miamihoz Kieran Gibbs. A védő összesen 28 meccsen lépett pályára az MLS-ben, most pedig klubja bejelentette, hogy szerződést bontanak vele.



Az elválásnak azonban különleges oka volt, és nem is tekinthető végleges szakításnak, ugyanis a játékos marad a klub kötelékében.

Új feladataként ő fogja vezetni az Apple TV-n megjelenő Miami Show című műsort.

„Nagyon boldog vagyok, hogy kipróbálhatom magam ebben az új, izgalmas szerepben. Nagyon várom a lehetőséget, hogy megosszam tapasztalataim és betekintést nyújtsak a klub életébe, nagyszerű tartalmakon keresztül.”

Gibbs döntése során nem közölte, hogy ezzel befejezi-e profi labdarúgó karrierjét, így még az is elképzelhető, hogy egy nap visszahúzza a stoplist.

An opportunity that was hard to overlook. Real excited to announce I’ll be working as on-air talent analyst and media host with @AppleTV x @InterMiamiCF ! pic.twitter.com/trtmxZ1Xcv