Az átigazolási piac már javában zajlik, nézzük mik a legfrissebb hírek ma, augusztus 22-én:

11:49: A Chelsea alternatívákat keres, amennyiben az Aubameyang-transzfer nem jön létre. Meglepő módon a listán szerepel Alvaro Morata is, aki korábban már játszott a kékeknél.

11:45: A PSG két Red Bull Lipcsében szereplő középpályást is figyel. Josko Gvardiol és Mohamed Simakan is a radarjukon szerepel, miután az Inter bezárta a kaput Milan Skriniar távozása előtt.

11:15: A katari Al-Arabi érdeklődik a PSG Barca-nevelésű középpályása, Rafinha Alcantara iránt. A brazil az előző szezont a Real Sociedadnál töltötte kölcsönben, ám ott sem tudott alapemberré válni.

Paris Saint-Germain are in conversation with Al Arabi SC over the transfer of former Barcelona midfielder Rafinha according to @mundodeportivo. The Brazilian footballer is allowed to leave the Parc des Princes this summer amid the restructuring at the club. pic.twitter.com/O0GMx1POUL — Football España (@footballespana_) August 22, 2022

10:37: Az Arsenal szeretné leigazolni a Wolves 22 éves szélsőjét, Pedro Netót, azonban a farkasok egyelőre azon az állásponton vannak, hogy nem szeretnék eladni.

10:35: A Chelsea kész kölcsönbe adni Nathaniel Chalobah-t, akiért az Inter és az Aston Villa is érdeklődik.

10:33: Az Aston Villa megerősítte, hogy Bertrand Traoré az idei szezont a török Basaksehirnél tölti kölcsönben.

9:44: Fabrizio Romano felhívta a figyelmet Youri Tielemans helyzetére. A transzferguru szerint a játékos klubváltására jelentős esély mutatkozik, legfőbb kérője, az Arsenal már május óta figyeli a középpályást

EXCLUSIVE



"I expect Tielemans is one to watch until the end of the market. Leicester know that proposals could come, and Arsenal have been interested since May..." - @FabrizioRomano



Full Story — CaughtOffside (@caughtoffside) August 22, 2022

9:18: Mourinho: örülök, hogy Andrea Belotti csatlakozni akar hozzánk

9:12: A West Ham a héten szeretné lezárni Emerson Palmieri leigazolását a Chelseaből. A csapatok között már pénteken megszületett a megegyezés (13+2 millió font), most a játékossal egyezkednek.

West Ham want to complete Emerson Palmieri deal this week after agreement reached with Chelsea on Friday, around £13m plus £2m add-ons. There are details now discussed on player side. #WHUFC



It's the final step before deal done after talks resumed last week. pic.twitter.com/mzDhkOWtZ2 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 22, 2022

9:04: A Valencia közel áll ahhoz, hogy leigazolja Cenk Özkacart a Lyonból. Az ügylet vételi opcióval záruló egyéves kölcsönt rejt magában. A denevérek emellett tovább hajtják Bryan Gilt is, akivel kapcsolatban a héten újra asztalhoz ülnek majd a Tottenhammel.

9:01: Teljes az egyezség a Manchester United és a Marseille közt Eric Bailly átigazolása kapcsán, a játékos azonban még nem döntött. Romano szerint a héten lezárul az ügy, vagy így, vagy úgy.

8:30: Folyik Ismaila Sarr és Joao Pedro átigazolási ügye is. Előbbit az Aston Villa, utóbbit a Newcastle szeretné, a napokban pedig midkét transzfer lezárulhat, így két legjobbjából csinálhat pénzt a sárga egyesület.

Important hours ahead for Ismaila Sarr and João Pedro deals. #transfers



▫️ Agreement on €28m fee add-ons included for Sarr between Aston Villa and Watford, but issues to resolve on player side;



▫️ Newcastle waiting for Watford decision on £25m plus add-ons bid for João. pic.twitter.com/SXyqmoe24M — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 22, 2022

