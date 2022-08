Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac már javában zajlik, nézzük mik a legfrissebb hírek ma, augusztus 1-én:

14:50: Hivatalos! Borja Mayoral a Getafe játékosa! A Real Madrid 10 millió eurót kap a csatáráért, aki 2027-ig ír alá.

14:46: A Chelsea ellopná Cucurellát a Manchester City orra elől! A felek a mai napon egyeztetnek, a kékek megfejelhetik a City 40 milliós ajánlatát is!

14:43: Cesc Fábregas a Como játékosa! Az olasz másodosztályú klub ingyen szerezte meg a veterán spanyolt.

10:59: Raphael Guerreiro lehet a Manchester City olcsóbb alternatívája, amennyiben nem tudnak megegyezni Cucurella vételáráról a Brightonnal. Guerreiro szerződése jövőre lejár, így jóval olcsóbban mozdítható, mint a spanyol.

10:56: Alexis Sánchez arra vár, hogy az Inter felbontsa szerződését. Amennyiben megvan a megegyezés és elengedik a chilei kezét Milánóban, Alexis várhatóan a francia Marseille-ben folytatja majd.

10:42: Gabriel Slonina Londonban, ezekben a pillanatokban esik át az orvosi vizsgálatokon, majd bejelentésre kerül, mint a Chelsea legújabb játékosa. 15 millió dollárért hagyja el a Chicagót, ahová januárig visszatér kölcsönben. A szerződés Romano szerint több évre szól.

Gabriel Slonina is currently in London, now undergoing medical tests... then will sign long-term deal as new Chelsea player. #CFC



Club statement soon as documents are completed between clubs: $15m deal, add ons included. Slonina will stay @ Chicago on loan until January. pic.twitter.com/idgM1ShRXY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 1, 2022

10:40: Alex Telles elhagyhatja a Manchester Unitedet. A brazil védőért a Sevilla érdeklődik.

Alex Telles could leave Manchester United in the next weeks. Porto are not interested despite rumours, while Sevilla are among 2/3 clubs keeping tabs on Telles. #MUFC



Deal depends on Manchester United to cover part of the salary. To be discussed soon. pic.twitter.com/Yo5yULon8t — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 1, 2022

10:33: Berndt Leno a Fulhamban folytatja! A szebb napokat látott német portás végleg elhagyja az Arsenalt. A megegyezés teljes, az orvosi vizsgálatokra és a bemutatásra még a héten sor kerül.

Bernd Leno will undergo medical tests and sign as new Fulham goalkeeper this week, personal terms are also agreed. Full agreement in place between Fulham and Arsenal, as per @Plettigoal - will be completed soon. #FulhamFC



Fulham wanted Leno over Neto as new goalkeeper. pic.twitter.com/Sr2VHb7IU9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 1, 2022

06:55: Ethan Laird a Watfordban tölti a szezont, kölcsönben. A darazsak és a Manchester United között megvan a megegyezés, már csak apróbb pontosítások vannak hátra.

Manchester United and Watford are prepared to complete the agreement for Ethan Laird on loan. Deal to be finalised this week. #MUFC



Ten Hag, happy with his potential and attitude but Laird needs to play - Watford are intentioned to proceed with loan deal. pic.twitter.com/XtGTAOeliC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 1, 2022

06:53: A Leicester menedzsere, Brendan Rogers kijelentette, Wesley Fofana nem eladó. A Chelsea ennek ellenére tovább próbálkozik a játékos szerződtetésével, akit az elsőszámú opcióként tartanak számon, mióta lemaradtak Koundéról.

Leicester manager Brendan Rodgers tells @owynnpa that Wesley Fofana is “not for sale”, very clear on club position - same as the board. #LCFC



Chelsea have still no intention to give up and will try to negotiate again next week on Fofana/Gvardiol, both really difficult. #CFC pic.twitter.com/PXbRRxBSxa — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 31, 2022

06:45 : A Reims nagyon közel ahhoz, hogy megszerezzék Folarin Balogun jétékjogát az Arsenaltól. Az egyéves kölcsönügylet a következő órákban/napokban válhat hivatalossá.

