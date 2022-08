Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac már javában zajlik, nézzük mik a legfrissebb hírek ma, augusztus 29-én:

19:07: 60 milliós igazolás a West Hamnél! A korábban topklubok által is figyelt Lucas Paquetá a kalapácsosok játékosa lett, a szerződés aláírva. 2027-ig írt alá.

Lucas Paquetá to West Ham, signed right now and here we go! Done deal for €60m fee, add-ons included to OL. Contract until June 2027 with option for further season. #WHUFC



Official statement soon, contracts are signed and medical done. Top signing for David Moyes. pic.twitter.com/Kq60O43xYA — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2022

19:05: Pusztán percekkel ezelőtt érte el a földfelszínt Anthony magángépe, ami Amszterdamból Manchesterbe repítette, hogy a Vörös Ördögök játékosa legyen. Romano szerint még ma este elvégzik rajta az orvosi vizsgálatokat és alá is írja szerződését.

Anthony has landed in Manchester to complete his medical s pic.twitter.com/uNCvUvJeef — Lapaz justin Bieber (@highest_dude) August 29, 2022

18:45: A francia foci egyik nagy tehetsége, Janis Antiste elhagyja a Speziát, 6 millió euróért igazolja le a Sassuolo.

18:43: Isak távozásával erősítene a csatársorán a Real Sociedad. Sorloth megszerzése után a következő kiszemelt Umar Sadiq, az Almeríából.

18:23: De Jongot a reptéren faggatták tervéről

17:00: A Tottenham szeretné meghosszabbítani Harry Kane szerződését. A játékos is boldog Londonban, nagyon elégedett mesterével, Antonio Contéval.

Tottenham want to discuss new deal with Harry Kane. Antonio Conte on this: “The desire of everybody into the club is for Kane to continue to stay with Tottenham, to sign a new contract”. #THFC



Kane, really happy with Conte and Paratici’s project at Spurs. pic.twitter.com/JiCtcbt9rw — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2022

16:18: Megegyezésre jutott a Manchester United Martin Dúbravka átigazolásával kapcsolatban. A kapus kölcsönbe érkezik, 5 milliós vételi opcióval.

Excl: Manchester United have now reached an agreement in principle to sign Martin Dúbravka. Newcastle are ready to accept loan with buy option clause worth £5m. #MUFC



Final details are being discussed as personal terms are already agreed — here we go expected soon. pic.twitter.com/MCcl5aI6EA — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2022

16:10: Ross Barkley-val szerződést bontott a Chelsea! A játékos ezzel szabadon igazolhatóvá vált!

Ross Barkley has left Chelsea by mutual consent.



Wishing you well for the future, Ross! — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 29, 2022

14:50: Edinson Cavani gépe leszállt Valenciában. A játékos kétéves szerződést ír alá a denevérekkel, ma este pedig már a Mestallában lesz.

13:50: Callum Hudson-Odoi ma délután Németországba repül és aláírja kölcsönszerződését a Bayer Leverkusennel.

Callum Hudson-Odoi, deal done. He will fly to Germany in the afternoon to undergo medical tests and sign as new Bayer Leverkusen player. #CFC



Loan deal until June, paperwork now ready. No buy option clause included and here we go confirmed. pic.twitter.com/3k65fbSA4r — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2022

12:30: A Manchester United bejegyezte orvosi vizsgálatra Anthonyt. A brazil szélsőért 95+5 milliót fizetnek az Ajaxnak.

11:35: Hivatalossá vált, hogy Renan Lodi kölcsönbe csatlakozik a Nottingham Foresthez az Atlético Madridtól. Szerződése egy 30 millió eurós vételi opciót is tartalmaz.

11:20: Szóbeli megállapodás született Edinson Cavani ügyében, aki ma érkezik meg Valenciába, és két évig erősíti majd a csapatot.

Edinson Cavani to Valencia, here we go! Verbal agreement in place on two year contract — been told Cavani will arrive in Valencia today, so traveling from Madrid. #Cavani



Barring any last minute changes, he will sign the contract with Valencia within 24h. pic.twitter.com/ORlSm5X5Cc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2022

10:10: A Real Madrid régóta figyeli a Nice 22 éves támadóját, Amine Gouirit. A spanyolok úgy gondolják, hogy a játékos hosszú távon helyettesítheti Karim Benzemát. Most azonban úgy tűnik meg kell majd küzdeniük érte. A L'Equipe arról számolt be, hogy a Juventus is őt akarja.

09:30: Az Arsenal fontolóra veszi Griezmann és Asensio leigazolását. Antoine Griezmann jelenleg az Atletico Madridnál van kölcsönben a Barcelonától, de Fichajes szerint az Arsenal készen állhat arra, hogy megszerezze a játékost. A Mirror szerint az Ágyúsok ugyancsak kinézték maguknak Marco Asensiót.

08:50: A Fulham és a Paris Saint-Germain jelenleg is tárgyal Layvin Kurzawa ügyében. A PSG nyitott arra, hogy elengedje a játékost, jelenleg az átigazolási díjakról folyik az egyeztetés.:

Fulham and Paris Saint-Germain are in direct contact for Layvin Kurzawa deal. There's a proposal on the table to discuss a permanent transfer, Marco Silva needs a new left back. #FulhamFC



PSG are open to let him go, fee still discussed between the two clubs. pic.twitter.com/zXCju5bJ9v — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2022

08:30: A Serie A-ban szereplő Salernitana szerződtette az OGC Nice osztrák középhátvédjét, Flavius ​​Daniliucot, aki hétfőn már részt is vesz a kötelező orvosi vizsgálaton.

Serie A side Salernitana are set to sign Austrian centre back Flavius Daniliuc from OGC Nice, medical will take place on Monday. Full agreement on €5m deal. #transfers



Daniliuc, already in Italy to sign the contract - huge one for Salernitana. pic.twitter.com/bDLoPGyJ34 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2022

08:00: A Valencia hétfőn ismét közvetlen kapcsolatba lép Edinson Cavani képviselőivel. A klub bízik abban, hogy a feleknek sikerül megállapodniuk.

Valencia will be in direct contact with Edinson Cavani's camp again on Monday in order to resolve final details and get deal done. Club confident to complete the agreement #Valencia



Cavani, discussing two-year deal while Valencia are close to sell Maxi Gomez to Fenerbahçe. pic.twitter.com/l3ZtSTc0eo — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2022

Átigazolási körkép - augusztus 28. (Vasárnap)

Borítókép: Sport365