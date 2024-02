David De Gea azóta szabadon igazolható játékos, hogy tavaly nyáron, szerződése lejártával elhagyta a Manchester Unitedet.

Meglepő módon a spanyol válogatott kapus az egész szezonban klub nélkül maradt, annak ellenére, hogy az elmúlt hónapokban számos csapattal hozták kapcsolatba.

Szóba került a Premier League-be való visszatérés, miközben szaúd-arábiai klubok is érdeklődtek a 33 éves kapus iránt. Úgy tűnik azonban, hogy az angliai hírek szerint (amelyekről a Diario AS is beszámolt) a spanyol labdarúgásba való visszatérésre vágyik.

De Gea azóta nem játszott a La Ligában, hogy 2011 nyarán elhagyta az Atletico Madridot, de most itt lenne az ideje a visszatérésnek. Több csapat is új kapust kereshet a nyáron, köztük a Real Betis, a Villarreal és a Sevilla is.

Az Atletihez való visszatérés nem valószínű, hogy De Gea kilátásai között szerepel, bár ez nem akadályozhatja meg abban, hogy visszatérjen a La Ligába. Egyelőre nem valószínű, hogy bármi is történne a nyári átigazolási ablak megnyitása előtt.

