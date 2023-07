Az 52 éves kapus állapotáról az Ajax adott tájékoztatást.



„Edwin van der Sar egyelőre az intenzív osztályon marad. Állapota stabil, de továbbra is aggasztó.”

Edwin van der Sar will remain in intensive care for the time being. His condition is stable but still concerning.

Ajax shares this information on behalf of Annemarie van der Sar, Edwin's wife.



