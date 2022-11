A felkészülés közepette jutott azonban arra is ideje, hogy exkluzív interjút adjon a Marcának, ahol szóba került a helyzete a Real Madridnál és az esetleges visszatérése a Chelsea-hez is.

"Januárban nem fogok távozni, ki van zárva. Itt a családom és szeretjük a várost. Nyáron azonban nincs kizárva, hogy eligazolok. 2024-ig van szerződésem a klubbal, de az ő döntésük, ha előbb megválnának tőlem.”

„Ha a klub azt mondja nekem, hogy Eden, köszönjük ezt a négy évet, de menned kell, akkor elfogadom és távozom. De szeretnénk többet játszani, megmutatni, hogy jó játékos vagyok.”



„A Chelsea? Senki nem hívott tőlük… Fogalmam sincs, mire fel ezek a pletykák.” – mondta a 31 éves támadó.

