Megbízható források szerint a francia legenda több ígéretes ajánlatot is visszautasított azért, hogy Didier Deschamps helyét átvehesse a franciák élén.

Végül Deschamps hosszabbított, így Zidane álma tovább várat magára. Az edző 2021 óta munkanélküli.

A hírek szerint jelenleg három olyan klub van, amelyek ajánlatát hajlandó lenne elfogadni a mester.

Az egyik a Juventus, ahonnan a hírek szerint van is érdeklődés irányába. A Real Madridot sem vetné el, ha Ancelotti a szezon végén feláll a kispadról.

A harmadik, kissé meglepő csapat a Marseille, ahol sosem játszott, viszont a városban született és nevelkedett. Eme klubhűségét az is alátámasztja, hogy a hírek szerint több ajánlatot is visszautasított a PSG-től.

| A source from Zidane’s outer circle says that a 3rd stint at Real Madrid under the right circumstances appeals the most to Zizou alongside Juventus & Marseille. @TheAthleticFC pic.twitter.com/RTzRu5GpIO