Az angol médiumok szerint Erling Haaland ügynöke megerősítette, hogy már tervezik a norvég Madridba igazolását, ami egy igazi álomtranszfer lenne.



Rafaela Pimienta, a támadó ügynöke az „FT Business of Football” rendezvényen tett kétértelmű nyilatkozatot.

„Van a Premier League, és ott a Real Madrid.”



„A Real Madridnak van valami különlegessége, amitől a játékosok álmává válik. Madridban mindig életben tartják az álmot, hiába vannak lemaradva a bajnokságban, a BL-ben tovább folyik a varázslat.”

Rafaela Pimienta vette át Haaland képviseletét, miután a korábbi sztárügynök, Mino Raiola elhunyt.

"There is the Premier League, and there is Real Madrid. Real Madrid has something of its own that makes it the Dreamland for the players."



Erling Haaland's agent has appeared to talk up a move for the #MCFC striker to Real Madrid. pic.twitter.com/vbtJDGvFWM