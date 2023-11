A leshelyzetek megítélése, és annak szabálykönyvi büntetése az utóbbi években gyakorlatilag változatlan maradt, a VAR megjelenésével járó néhány pontosítást leszámítva.



A Marca azonban arról számolt be, hogy az IFAB fontolóra vette azt, hogy módosítsák a lesszabályt, mégpedig azzal a céllal, hogy több gól eshessen egy futballmérkőzésen, ezzel pedig eseménydúsabbá és élvezetesebbé téve a labdarúgást.

A módosításhoz az alapötletet Arsene Wengertől vennék, aki jelenleg a FIFA globális futballfejlesztésért felelős vezetője.

Az új szabályozás értelmében egy játékos abban az esetben lenne lesen, ha a testének minden gólszerzésre alkalmas része előrébb helyezkedik el, mint a védő legközelebbi testrésze.

Ha tehát egy sprint közben a feje és az egyik lába előrébb helyezkedik el a csatárnak, mint a védő, de a másik lábával még a védő vonalában van, akkor az nem tekinthető lesnek.

The Wenger offside law being introduced in 2024-25 is a possibility.



IF the attacker’s entire body completely overtakes the last defender; it’s offside.



But, if a small part of the attacker’s body is ‘offside’, it WON’T be considered offside anymore.



