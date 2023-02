Két nappal 88. születésnapja előtt elhunyt Miroslav Blazevic, a horvát labdarúgó-válogatott korábbi szövetségi kapitánya.

A Horvát Labdarúgó Szövetség Twitter-oldalán közölte, hogy a legendás tréner hosszan tartó súlyos betegség után Zágrábban hunyt el.



Blazevic 1994-ben lett az akkor már független Horvátország futballválogatottjának szövetségi kapitánya, amellyel hatalmas szenzációt keltve, az olaszokat megelőzve kijutott az 1996-os angliai Európa-bajnokságra. A kontinensviadalon a későbbi győztes német csapattal szemben a negyeddöntőben búcsúzott a gárda.