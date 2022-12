Josko Gvardiol még mindig csak 20 éves, azonban már klubcsapatában és a horvát válogatottban is meghatározó játékos.

A világbajnokságon is remek teljesítményt nyújt, ezzel pedig csak további rajongókat és érdeklődőket szerez.

A nyáron a Chelsea volt az egyik legaktívabb kérője, ám ők végül Koulibalyt és Fofanát igazolták le. Lehetett hallani a Real Madrid érdeklődéséről is, most pedig úgy néz ki, ez az opció a védőnek is jobban tetszene.

„A Real Madrid a világ legnagyobb klubja, szóval ki tudja, talán egyszer játszhatok ott. Ez az, amit igazán szeretnék!” – mondta a játékos a GOAL.com szerint.

„Modricnak semmit sem kellett mondania a klubról, már mindent tudok!”

