Pep Guardiola egyértelműen elmondta, nem hiszi, hogy valaha is olasz csapat élén láthatjuk majd.



A spanyol mestert Roberto De Zerbiről kérdezték, így került szóba az olasz labdarúgás.

„Van egy olasz edző a ligában, akire felnézek, Robert De Zerbi. Fantasztikus tréner, sok mindent megváltoztat az angol futballban. Fantasztikus focit játszanak, hihetetlenül jól csinálja a dolgát.”



„Két évet töltöttem játékosként az olaszoknál, sok jó barátom van onnan. Minden csodás ott, boldoggá tesz, ha ott lehetek, de azt hiszem, sokkal szívesebben járok oda nyaralni, minthogy edzősködjek.”

Guardiola szerződése 2025 nyaráig szól a Manchester City-nél, a hosszabbításról pedig egyelőre nincsenek hírek. Összességében elmondható, hogy Pep és a City házassága kifejezetten jól működik, így egyelőre nem kell új kalandokban gondolkodnia a mesternek.

Guardiola: "We’ve an Italian coach in Premier League, De Zerbi… he’s changing many things in the English football. He’s producing wonderful football", tells @SkySport #BHAFC



"People said: you can’t play the ball from defense in PL. He’s doing that, and... incredibly well". pic.twitter.com/sc2jXLaHnf