A sérülések természetesen hozzátartoznak a játékhoz, de az utóbbi időben úgy tűnik, hogy a futballisták sokkal gyakrabban és hosszabb ideig kénytelenek pályán kívül lenniük, mint valaha.

Sokan úgy vélik, hogy a sérülések megnövekedett aránya annak a közvetlen következménye, hogy a futballistáknak túl sok meccset kell játszaniuk egy szezonban, ami lehetséges, mivel a terhelés is hozzájárulhat a sérülésekhez.

Úgy tűnik, hogy a 2023-as év utolsó válogatott szünete lesz a legtöbb sérülést követelő időszak, mivel egyszerre több élvonalbeli játékos is sérülést szenvedett.

Íme 11 nagyobb név, akik a mostani válogatott szünetben megsérültek, miközben a hazájukat képviselték.

Just a handful of the players who got injured during the international break pic.twitter.com/JkucRxmUC8 — GOAL (@goal) November 20, 2023

GAVI

A Barcelona sztárja, az egyik, ha nem egyenesen a legismertebb sérültje a válogatott szünet alatt megsérült játékosok közül.

A Barcelona megerősítette, hogy a játékosnak teljes elülső keresztszalag szakadása van a jobb térdében, és ehhez társul az oldalsó meniszkusz sérülése is.

A 19 éves játékos a spanyol válogatott válogatottbeli mérkőzése közben sérült meg a csapat Európa-bajnoki selejtezőcsoportjának utolsó, Grúzia elleni mérkőzésén, és mindössze 26 perc után kellett levonulnia a pályáról.

Várhatóan hosszú időre kidől, kihagyja a szezon teljes hátralévő részét, beleértve a jövő nyári Európa-bajnokságot is.

BREAKING: Gavi has torn his ACL and the meniscus of his knee is also affected.



He will be out for 7-9 months, his season is over — further tests confirm.



Terrible news for Barcelona and Spain… get well soon, ánimo Gavi! pic.twitter.com/IUWSautyLB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 20, 2023

ANDRE ONANA

A Manchester United kapusát, Andre Onanát lecserélték a kameruniak Mauritius ellen 3-0-ra megnyert mérkőzésének 81. percében, miután az egyik védése során sérülést szenvedett.

Kamerun csapat tagjai nem közöltek részleteket a sérülés típusáról és súlyosságáról, de a kapus „kivette” magát a keddi, Líbia elleni mérkőzésre készülő keretből.

A 27 éves játékos azóta visszatért a Manchester Unitedhez, hogy a következő mérkőzés előtt - amely az Everton elleni nehéz Premier League összecsapás lesz idegenben - megvizsgálják a sérülés súlyosságát.

Understand initial indications on André Onana injury are optimistic. It’s a shoulder problem but doesn’t look like a serious one.



Told Onana is expected to be fit for the upcoming games with Man United. pic.twitter.com/JdgEbW9SH8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 18, 2023

MATEO KOVACIC

A Manchester City középpályása, Mateo Kovacic újabb visszaesésnek néz elébe: a The Athletic beszámolója szerint visszatérő négyfejű combizom sérülése miatt két-három hétre kénytelen a pályán kívülről követni az eseményeket.

A horvát játékos visszalépett a Lettország és Örményország elleni Európa-bajnoki selejtezőmérkőzésektől, és visszatért Manchesterbe, hogy kivizsgálják a problémát.

EDUARDO CAMAVIGNA

A Real Madrid megerősítette, hogy a középpályásuk Eduardo Camavinga jobb térdében elszakadt az oldalsó oldalszalag. és hosszú időre kidőlt.

A 21 éves játékos a francia válogatottal való egyik edzése közben szenvedte el a sérülést, és elképzelhető, hogy műteni kell, ami jelentősen meghosszabbítaná a felépülés idejét.

WARREN ZAIRE-EMERY

Újabb francia középpályás sérült meg a válogatott szünetben, Warren Zaire-Emeryt le kellett cserélni a Gibraltár elleni 14-0-ás győzelem alkalmával.

A PSG 17 éves sztárja nem sokkal azután sérült meg, hogy gólt szerzett a válogatottbeli bemutatkozásakor, és most várhatóan kihagyja a számára nagyszerű szezon hátralévő részét.

PSG announce Warren Zaïre-Emery will miss the rest of 2023 after getting injured on his France debut



Damn. pic.twitter.com/dv1zHzoa1u — B/R Football (@brfootball) November 20, 2023

ERLING HAALAND

Erling Haaland a félidőben lépett pályára hazája Feröer-szigetek elleni barátságos mérkőzésén, majd a 2-0-ás győzelem utolsó perceiben a földre esett, és ugyanazt a bokáját szorongatta, amely már korábban okozott neki gondot ebben a szezonban.

A Manchester City már kapcsolatba lépett a játékossal, és miután megkapta a kezelést, folytatni tudta a játékot, a norvég csapatorvos, Ola Sand és a menedzser, Stale Solbakken pedig tájékoztatást adott a sérülése állapotáról.

Haaland sérülése, mint kiderült nem súlyos, és a 23 éves játékos várhatóan a következő Liverpool elleni mérkőzésén már visszatérhet.

SON HEUNG_MIN

A Tottenham sztárjátékosa és csapatkapitánya, Son Heung-Min kezelésre szorult, miután a második félidő végén csúnyán megütötte a jobb térdét a Szingapúr ellen 5-0-ra megnyert mérkőzésen.

Son egy lenyűgöző bal lábas találatot szerzett, majd nem sokkal később fájdalmában összeesett, de a csapatkapitány végül befejezte a meccset.

"I'm fine, no injury"



Son Heung-min has allayed fears that he was about to add to Tottenham's injury crisis https://t.co/dHJ3ilt3yj pic.twitter.com/bJJBNf2Klp — Mirror Football (@MirrorFootball) November 17, 2023

VINICIUS Jr

A Real Madrid sérülésgondjai tovább folytatódtak, mivel megerősítették, hogy Vinicius Junior " combizomszakadást" szenvedett a baljában a Brazília Kolumbia elleni veresége alkalmával.

A sérülés miatt Vinicius várhatóan az újévig nem léphet majd pályára, ami újabb jelentős csapás a Real Madrid számára, amely már eddig is számos sérülttel bajlódott.

MICHAIL ANTONIO

A West Ham támadója, Michail Antonio a szombat esti, Kanada elleni Concacaf Nemzetek Ligája negyeddöntő első félidejének végén ment le a pályáról, és látták, hogy sántikál az alagútban.

Antonio visszarepült Angliába, hogy megvizsgálják, mivel egyre csak nőtt az aggodalom, hogy a csatár a szezon hátralévő részét kihagyni kényszerül a térdközépcsont szalagjának sérülése miatt.

West Ham are 'furious' amid fears Michail Antonio has suffered a long-term knee injury with Jamaica.



West Ham are angry with the pitch conditions, and the fact Antonio played for an extra 10 minutes after the injury.



He will return for tests: he may miss 6 weeks out, or… pic.twitter.com/xXox5OUhNV — EuroFoot (@eurofootcom) November 20, 2023

JARROD BOWEN

A válogatott szünet kettős csapást jelentett a West Ham számára, mivel Jarrod Bowen sérülése azt is jelenti, hogy a klub egy ideig két fontos támadó nélkül marad.

Gareth Southgate vasárnap este megerősítette, hogy Jarrod Bowen sérülés miatt nem léphetett pályára.

Although the results of Jarrod Bowen’s medical have yet to be fully received, his knee knock is expected to be minor and not serious. The player returned to Rush green yesterday to be assessed by medical staff. Whether he plays at Burnley away remains to be seen and he faces a… pic.twitter.com/6oIzZyiyVy — West Ham Football (@westhamfootball) November 21, 2023

EVAN FERGUSON

Evan Ferguson a Hollandia elleni, Amszterdamban rendezett Európa-bajnoki selejtezőn szedett össze combizom sérülést.

A Brighton csatárát az 55. percben kellett lecserélni, és a tinédzser láthatóan jeget kent a combhajlítójára, miután lejött a pályáról.

Borítókép: Ion Alcoba/Quality Sport Images/Getty Images