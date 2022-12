A Defensa Central értesülései szerint a Real Madrid is érdekelt a marokkói válogatott és a Sevilla kapusa, Yassine Bono leigazolásában.

A 31 éves hálóőr remekül teljesít a világbajnokságon, egyedüliként mondhatja el magáról azt, hogy ellenfél nem lőtt még gólt neki. Egy gólt kapott eddig, de az is öngól volt.

Nem csoda hát, hogy a Real Madrid felfigyelt rá, és az a céljuk, hogy leigazolják Thibaut Courtois mellé. Ebben az esetben nem lenne könnyű dolga Ancelottinak, amikor a kezdőkapust kellene kijelölnie.

Bono értékét a Sevilla 30 millió euró környékén határozhatja meg, mivel még biztosan van pár jó éve, illetve szerződése is 2025-ig él még az andalúzokkal.

Yassine Bounou had a kick on the pitch with his son after reaching the semi-finals pic.twitter.com/zfRM6aJ8J0