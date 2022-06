Sajtóinformációk szerint Frenkie de Jong megváltoztatta álláspontját és hajlandó lenne csatlakozni a Manchester Unitedhez.



Amióta Erik ten Hag átvette a „Vörös Ördögök” irányítását, az a hír járja, hogy a klub kívánságlistájának élén az a Frenkie de Jong áll, aki korábban már dolgozott együtt a szakemberrel.

A 24 éves játékos korábban hangsúlyozta, hogy nem szeretné elhagyni jelenlegi klubját, az elmúlt napokban azonban állítólag megváltozott a holland álláspontja, és már nyitott lenne az üzletre.



Laurie Whitwell a The Athletic-en arról számolt be, hogy a holland válogatott játékos készen áll a Unitedhez való átigazolásra. A TalkSport angol rádiócsatorna pedig azt állította, hogy az angol klub egyre inkább biztosra veszi a labdarúgó érkezését.



Korábbi információk szerint 80 millió euró körüli üzletet szeretnének kötni.

A korábbi sztárjátékos, Rafael van der Vaart is arra buzdítja De Jongot, hogy írjon alá az angol nagyklubhoz.



„Tökéletes lett volna neki. Ha én ülnék a helyén, már elmentem volna a Unitedhez” – mondta Van der Vaart a Ziggo Sportnak.

Borítókép: Andre Weening/BSR Agency/Getty Images