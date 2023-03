Florian Wirtz a német válogatott következő generációjának egyik legígéretesebb játékosának tekinthető.



Edzője, Xabi Alonso rendszeresen dícséri, nem is oktalanul, hiszen idén 13 meccsen két gólt és hat gólpasszt jegyzett.

A még mindig csak 19 éves középpályás a Barcelona radarján is szerepel. A Sky Sports Germany megkérdezte a játékost, mit szól ehhez, ő azonban már-már értetlenül állt a kérdés előtt.

„Apámtól és az ügynökömtől nem hallottam semmit a Barcelona érdeklődéséről és meg is lepődtem, amikor olvastam.”



„Vannak még elérendő céljaim a Leverkusennel és a német válogatottal is. Nem foglalkoztam a jövőmmel az utóbbi időben, nagyon lefoglalt a sérülésem és a felépülés.”

A Fradi ellen is bizonyító Wirtz egy éve szenvedett súlyos keresztszalag sérülést, amelyből decemberben tért vissza.

