A Santos, a brazilok legendájának Pelének a korábbi klubja a 111 éves története során először esett ki, az első osztályból.

A Fortaleza elleni 2-1-es hazai vereség a szezon utolsó bajnoki mérkőzésén azt jelentette, hogy kiestek a Serie A-ból, a brazil élvonalból.

A Santos az 1950-es és 60-as évekbeli aranykorszakában 12 állami bajnoki címet, hat bajnoki címet és két Libertadorest kupát nyert.

A Santos, amely a brazil gól rekorder Neymart is kinevelte, az elmúlt években komoly pénzügyi problémákkal küzdött.

Neymar on IG We will smile again…. After Santos FC relegated for the first time in history after 111 years pic.twitter.com/7gbEd0ghgQ

Így már csak a Flamengo és a Sao Paulo azok a csapatok, amelyek még soha nem estek ki az első osztályból.

Az első kiesésük miatti csalódottságtól a Santos szurkolói megrohamozták a pályát, de a rendőrök sikeresen megfékezték a feldühödött tömeget.

A zavargások azonban átterjedtek a Vila Belmiro stadion környékére, és a feldühödött szurkolók megrongáltak néhány helyi üzletet, valamint legalább két buszt és több személyautót felgyújtottak - derül ki a rendőrség részleges jelentéséből.

Santos FC — made famous by the late Pelé — were relegated from Brazilian Serie A today for the first time in their 111-year history. The fans have not taken it especially well pic.twitter.com/KNQDwGCYKw