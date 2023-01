Tomas Gonzalez spanyol újságíró értesüléseire hivatkozva a Goal.com számolt be arról, hogy Dusan Vlahovic felajánlotta magát a Real Madridnak.

A szerb támadó boldogtalan klubjában, a csapatot ért botrány, illetve a pontlevonás pedig biztosan nem segített ezen.

A játékos a média szerint megelégelte a helyzetét és távozna, célállomásnak pedig a Real Madridot jelölte ki.

Kérdéses, hogy mit szólnak ehhez a spanyol fővárosban, de butaság lenne nem elgondolkodni rajta, mivel Vlahovic hatalmas tehetségnek számít, hosszútávon pedig akár Benzema utódjává is válhat Madridban.

Dušan Vlahović has offered himself to Real Madrid, according to @tgm46. pic.twitter.com/uq33cy028P