Szívmelengető pillanatnak lehettek szemtanúi, akik figyelemmel követték Riqui Puig legutóbbi nyilatkozatát.



A Barcelona neveltje jelenleg a Los Angeles Galaxyban játszik, épp ott, ahol Julián Araujo is labdázott, mielőtt a katalánok lecsaptak rá.

A téli átigazolási időszak utolsó perceiben dőlt el a mexikói játékos átigazolása, azonban a papírokat 18 másodperccel később adták le, így a FIFÁ-nál kellett fellebbeznie a klubnak, hogy Araujo Katalóniába költözhessen.

A hercehurca végén a játékos megérkezett Barcelonába, átigazolásáról pedig Riqui Puig-t is megkérdezték, akit anno épp a Los Angeleshez pateroltak a katalánok.

„Julián egy olyan játékos, aki rengeteget tud adni a Barcának. Nagy mélységgel játszik, sokat fut be üres területekre, a Barcelona pedig pont ilyen szélsővédőkkel játszik.”



„A Barcelona a világ legnagyobb klubja. Amikor a hírek megjelentek, azt mondtam neki, hogy egy percig se gondolkozzon, fogadja el! Remélem, minden szuperül megy majd neki ott.”

