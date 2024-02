Jürgen Klopp, a Liverpool leköszönő edzője éles kritikát fogalmazott meg az IFAB legújabb döntése ellen, miszerint érkezik a kék lap a futballpályákra.



Az új kártyát a játékvezető abban az esetben mutathatja fel, ha ígéretes támadást szakított meg a fault, vagy ha a játékos hevesen reklamál. Ezeknek a játékosoknak 10 percre le kell menniük a pályáról, így csapatuk addig emberhátrányba kerül.

Amennyiben valaki két kék lapot kap, vagy egy sárga és egy kék lapot, a kiállítás sorsára jut, tehát ebben a tekintetben egyenértékűnek számít a sárga kártyával.

A Liverpool menedzsere, Jürgen Klopp azonban nem hisz abban, hogy ez a módosítás jó hatással lesz a futballra.

„Ez számomra egyáltalán nem tűnik egy fantasztikus ötletnek… mondjuk az igazság az, hogy nem emlékszem arra, hogy mikor volt utoljára jó ötlete az IFAB-nak, ha valaha volt ilyenjük…”

Klopp on blue cards: “I’d keep things as simple as possible”.



“It doesn't sound like a fantastic idea at the moment… but I can't remember the last fantastic idea from these guys IFAB and I am 56!”. pic.twitter.com/9Qp6nxwGu8