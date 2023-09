Pep Guardiola az előző szezonban történelmet írt: első alkalommal jött össze a triplázás a Manchester City együttesével: az FA Kupa és a Premier League mellett a Bajnokok Ligáját is az angol együttes nyerte. Ám a sikernek ára van.

A spanyol szakember ugyanis másban is kiemelkedő, eddigi edzői pályafutása során több mint kétmilliárd euró értékben vásárolt futballistákat. A Barcelona, a Bayern München és a Manchester City az ő időszakában összesen 78 játékost vett, mintegy 2,04 milliárd euróért.

A spanyol As gyűjtése alapján a lista második helyére Jose Mourinho került, ő jelenleg az AS Roma vezetőedzője, de dolgozott többek között Milánóban (Inter) Madridban (Real), Manchesterben (United) és Londonban (Chelsea, Tottenham) is, a „Special One” irányítása alatt a csapatai 118 futballistáért mintegy 1,86 milliárd eurót költöttek.

A harmadik pozíciót Carlo Ancelotti foglalja el, aki mind az öt topligában nyert már bajnoki címet. 108 játékost vettek ebben az időben, 1,69 milliárdért.

Negyedik Massimiliano Allegri, aki jelenleg a Juventus együttesénél dolgozik, de az Öreg Hölgynél ezúttal közel sem költöttek annyit, mint néhány évvel korábban. 113 labdarúgót vásárolt, 1,4 milliárd euró értékben.

Az ötödik helyre Diego Simeone fért fel, aki a kakukktojás, hiszen csak az Atletico Madrid együttesét irányította. A matracosoknál 82 futballistáért fizettek, 1,21 milliárdért.

Mivel még mind az öt vezetőedző aktív, ez a lista akár már a téli transzferidőszakban jelentősen megváltozhat.

Borítókép: Visionhaus/Getty Images