A svéd gólvágót egyáltalán nem nyűgözte le a végső győztes argentinok viselkedése a 2022-es katari vb-n.

A Milan támadója szerint ezek a játékosok így együtt nem fognak semmit nyerni a jövőben, egyedül Messi az, akinek a közreműködését sosem felejtik majd el.

„Messi a történelem legjobbja, biztos voltam benne, hogy nyerni fog. A jövőben azonban szerint Kylian Mbappé ül a trónra!”



„Érte nem aggódom, nem úgy, mint a többi argentinért… Elfelejthetik a győzelem ízét!”



„Messi mindent megnyert, emlékezni fognak rá. A többiek viszont nem tudtak viselkedni, tiszteletlenek voltak, így pedig nem lehet nyerni. Ezt mondom én, egy profi játékos.”

A döntőt követően Emiliano Martinez volt az, aki a legnagyobb közharagot kapta, mivel viselkedésével többször is megbotránkoztatott mindenkit. Illetlenül bánt a legjobb kapusnak járó díjával, majd a buszos ünneplés során Kylian Mbappéból is gúnyt űzött.

Emiliano Martinez @emimartinezz1 will also face actions by @FIFAWorldCup to made a vulgar signal with trophy pic.twitter.com/N5e8KBFFCa