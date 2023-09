Szerdán a France Football kiadta az idei Aranylabda-szavazás TOP30 jelöltjét, a listán Erling Haalanddal és Lionel Messivel.



A felsorolásban 20 év után először nem szerepel Cristiano Ronaldo neve, aki nem teljesített jól a vb-n, majd a szaúdiakhoz szerződött.

Az idei győzelemért sokak szerint a már említett Haaland és Lionel Messi versenyezhetnek majd. Mindketten remek szezont zártak, de a norvég 52 gólos szezonja mellett nehéz elmenni.

Így gondolja ezt a Chelsea korábbi játékosa, Craig Burley is.

„Ha én lennék Haaland, soha többé nem mennék Aranylabda-gálára, ha idén Messi nyer. Ugyanúgy, ahogy Lewandowski is megtette ezt korábban.”

On the Ballon d'Or as usual Craig Burley @ESPNFC speaks the truth:

"If Erling Haaland doesn’t win this, close the shop. Lionel Messi won the World Cup. It’s a great achievement, right? But it’s a four-week period. His general league form was — not the best. PSG looked terrible.