David de Gea tárgyalásokat folytat, hogy végre véget vessen a szabadidejének, és újra játékba állhasson, ezúttal egy új csapat színeiben.

A spanyol 12 éves pályafutása a Manchester Unitednél júliusban ért véget, miután közölték vele, hogy nem hosszabbítják meg a szerződését.

De Geát az Old Traffordról való távozása óta kapcsolatba hozták a Real Madriddal, a Bayern Münchennel és még a szaúdi profi liga csapataival is.

A The Sun most arról is beszámolt, hogy visszatérhetne a Unitedhez is, hogy pótolja Andre Onana hiányzását a jövő évi Afrikai Nemzetek Kupáján való részvétele miatt.

Meglepő módon azonban a 33 éves, jelenleg is a világ egyik legjobb kapusának számító De Gea még mindig csapat nélkül van.

Mindez azonban hamarosan megváltozhat, mivel a spanyol Eldes Marque azt állítja, hogy a kapus tárgyalásokat folytat a Real Betis csapatával, a La Ligába való visszatérésével kapcsolatban.

A lap szerint a Betis, amelyet a Manchester City korábbi vezetőedzője, Manuel Pellegrini irányít, rövid távú szerződést kínálna a kapusnak.

Jelenlegi első számú kapusuk egy másik korábbi City-játékos, Claudio Bravo, aki áprilisban töltötte be 40. életévét.

De Gea korábban az Atletico Madridnál játszott a spanyol élvonalban, mielőtt 2021 nyarán a Unitedhez igazolt volna.

