Rivaldo pályafutása legsikeresebb időszakát a Barcelonánál töltötte, ahol mindössze 5 évet játszott. 1999-ben Aranylabdás volt, valamint megválasztották az év játékosának is még abban az esztendőben.

Mi is a legemlékezetesebb pillanat tőle? A 2000/01-es szezon utolsó mérkőzését mondanánk, ami a Valencia elleni összecsapás volt. A Camp Nou közönsége előtt 3-2-es győzelmet arattak, ahol Rivaldo pályafutása első mesterhármasát szerezte. A 3. gólját a 16-os vonaláról ollózta be, máig az egyik leggyönyörűbb gölként tartják számon.

