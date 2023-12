Az egyik legjobb és leghíresebb labdarúgóként a néhai brazil legenda, Pelé rengeteg pénzt keresett díszes pályafutása során.

Pályafutása legkönnyebb fizetését azonban valószínűleg 1970. június 14-én szerezte.

A FIFA által a 20-dik század legjobb játékosának nevezett brazil egy keresett ember volt, ha különböző márkákról volt szó.

Karrierje csúcsán az Adidas és a Puma is kétségbeesetten próbálta leszerződtetni Pelét, így nagy harc folyt a szolgálataiért.

Ez utóbbi márka lett azonban az, amely mellett a csillogó karrierje során elkötelezte magát.

Még 1924-ben a testvérek, Adolf és Rudolf Dassler édesanyjuk mosókonyhájából alapítottak egy cipőgyártó céget, amely később hatalmas sikert aratott.

Végül 1949-ben elváltak útjaik, aminek eredményeképpen Adolf megalapította az Adidast, Rudolf pedig a rivális Pumát.

Érthető, hogy mindkettőjük szemében ott lebegett Pelé szerződtetése, amikor ő volt a világ egyik legnépszerűbb embere.

Joe Pompliano szerint a háromszoros világbajnok szerződtetése eleve túl drága volt, ezért létrejött egy "Pelé-paktum", amelyben mindketten megfogadták, hogy nem mennek a világ leghíresebb sportolója után.

A Puma azonban kapósnak érezte magát, és a mexikói világbajnokságon felrúgta ezt a paktumot.

Hatalmas, 120 000 dolláros díjat fizettek Pelének azért, hogy a Peru elleni negyeddöntőn Guadalajarában az ő cipőjüket viselje.

Zseniális marketingfogásként azt kérték, hogy a játékvezető a kezdőrúgás előtt néhány pillanattal kérjen egy kis időt, hogy a félkörben beköthesse a cipőfűzőjét.

A Puma ezután fizetett egy operatőrnek, aki ráközelített és közelről mutatta Pelét, amint beköti a cipőfűzőjét, és abban az évben végül rekordot döntöttek az éves eladások számában.

