Sergio Aguero végleg elbúcsúzott a Manchester City-től, majd ingyen csatlakozott az FC Barcelonához. Ennek kapcsán összejött egy rangsor minden idők legjobb ingyenes igazolásaiból.

A Barcelona hivatalosan is bemutatta Sergio Aguerót, és egy fillérjébe sem került a klubnak. A gólérzékeny argentin csatár teljesen ingyen csatlakozik az idei szezon harmadik helyezettjéhez, akikkel kétéves megállapodást kötött.

Hogy hol tart ő minden idők legjobb ingyenes igazolásai között? Nos, Jan Aage Fjortoft rangsora alapján az ötödik helyet szerezte meg. Robert Lewandowski a valahol volt legjobb ingyenes igazolás, miután a Borussia Dortmundot elhagyta a Bayern München kedvéért. A sort követi Andrea Pirlo, James Milnek és Steve McManaman.

The best free-transfers EVER

in my opinion



1. Lewandowski from Dortmund to Bayern

2. Pirlo from AC Milan to Juventus

3. Milner from Man City to Liverpool

4. McManaman from Liverpool to Real Madrid

5. Aguero from Man City to Barcelona



Yours?