Cody Gakpo, a PSV támadója az idei szezonban már 22 gólban vállalt közvetlenül szerepet, ez pedig megegyezik Erling Haaland azonosnemű statisztikájával.

A norvég szezonjától egytől egyig mindenki el van ájulva, különböző rekordokat dönt meg, illetve csapatát is ő viszi a hátán.

Haaland nyolc meccsen 14 gólt szerzett a Premier Leagueben, a nemzetközi szereplésekkel együtt pedig már 19 gólnál és 3 gólpassznál jár.

Nos, Cody Gakpo, a PSV támadója hasonló adatokat tudhat magáénak. A holland 12 gólnál jár, emellett pedig 10 gólpassza is van, így csakúgy, mint Haaland, ő is 22 gólban vállalt közvetlen szerepet.

Gakpo mindössze 23 éves, és már a tavalyi szezonja is figyelemreméltó volt. Nyáron a Manchester United radarján is szerepelt, ám végül a vörösök Antonyt választották helyette.

Edzője, Ruud van Nistelrooy is rendre dicséri, góljaival pedig gőzerővel hajt arra, hogy van Gaal beválogassa Hollandia vb-re utazó keretébe.

