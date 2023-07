A Manchester United korábbi kapusát, Edwin van der Sart horvátországi nyaralásáról repülőgéppel szállították kórházba, miután agyvérzést kapott.



Az Ajax nemrég lemondott vezérigazgatóját az intenzív osztályon kezelik, közölte az Ajax hivatalos felületein.

„Most el kell tűnnöm egy kicsit, pihennem kell, más dolgokat csinálni.” – mondta lemondása után, csupán néhány hete a holland.

Az 52 éves sportvezetőt korábban a Manchester Uniteddel is összeboronálták, ahová igazgatósági tagként térhetne vissza, de jelen helyzetben minden fókusz a mielőbbi felépülésén van.

On Friday, Edwin van der Sar has had a bleeding around his brain. He’s currently in hospital in the intensive care unit and is in a stable condition.



Once there is more concrete information, an update will follow.



Everyone at Ajax wishes Edwin a speedy recovery. We’re thinking… pic.twitter.com/M7jKs5TBB9