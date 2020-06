A Juventus argentin sztárja, Paulo Dyabala és a Tottenham középpályása Dele Alli egy jótékonysági FIFA bajnokság keretein belül mérkőztek egymással.

Bár egyikük sem a saját csapatát irányította, úgy tűnik Dybala járt jobban, mert a Liverpool csapatával már a félidőben 2-0-ra vezetett Alli PSG-je ellen.

És hogy teljesen legyen az élmény, és még egy kicsit bosszantsa Allit, az argentin csatár még a Liverpool indulóra, a híres "You Will Never Walk Alone"-ra is rázendített.

"You'll Never Walk Alone"



Paulo Dybala sings to Dele Alli while leading 2-0 with Liverpool at half-time during their Gamers Without Borders FIFA 20 match pic.twitter.com/sqNrxHBlfE