Állítólag az Atlético Madrid kész arra, hogy kölcsönadja egyik legnagyobb tehetségét, Joao Félixet.

A 23 éves portugál rekordösszegért érkezett Madridba, ám a mai napig nem sikerült azt a hatást elérni a csapatnál, amit várnak tőle.

A matracosok 2019 óta türelmesek voltak vele, ám most ez elfogyhatott. Az AS szerint készek arra, hogy kölcsönbe adják játékosukat, hátha egy más környezetben ki tudja hozni magából a maximális teljesítményt.

Több érdeklődőről is hallani a játékos iránt, a Manchester United, a PSG és a városi rivális Real Madrid számára sem közömbös a támadó.

Félix szerződése 2026-ig szól, eddig 129 meccsen 33 gólt szerzett az Atléticóban.

Atlético Madrid will allow João Félix to leave the club on loan after receiving no offers for the forward.



The wantaway Portuguese star has been linked with a move to Manchester United and PSG.



(Source: AS) pic.twitter.com/f8RaLPtGIv