Szerdán a Német Labdarúgó Szövetség közleményben tudatta, hogy a világbajnokságról történő meglepő kiesés ellenére bíznak Hansi Flick-ben, aki marad a szövetségi kapitány.

A délelőtt tartott két-és félórás meetinget követően a szövetség megerősítette Flick pozícióját, mint Németország szövetségi kapitánya. Bernd Neuendorf, a DFB elnöke személyesen biztosította támogatásáról az edzőt.

„Mindannyian meg vagyunk győzödve afelől, hogy a 2024-es hazai rendezésű EB nagyszerű lehetőséget biztosít a válogatottnak és a hazai futballnak.”

„Az a célunk, hogy egy sportsikert érjünk el ezen a tornán. Teljesen megbízunk Hansi Flick-ben, hogy képes lesz ezt elérni a csapattal.”

A bejelentést követően Flick is megszólalt, aki szintén optimista volt és elmondta, csapatként jóval többre képesek, mint amit mutattak Katarban.

Official: Hansi Flick stays as German national team head coach, he won’t leave the job. #Qatar2022



Flick continues. Mission: Euro2024. pic.twitter.com/myxugphJ0l