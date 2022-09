Dani Alves, a Barcelona korábbi hátvédje tiszteleg Cristiano Ronaldo előtt, akivel számos alkalommal szembe került.

„Szeretem Cristianót! Most, hogy már nem vagyunk a Barcelonában és a Real Madridban, kimondhatom. Eddig úgy éreztem, nem beszélhetek erről.” – mondta el a Marca podcastjében.

„Cristiano mindannyiónk számára a legjobb példa! Megmutatja nekünk, hogy akinek nincs sok lehetősége, az is ki tud törni a rossz sorsból, kemény munkával. Rendkívül tisztelem őt és örülök, hogy ezt most elmondhattam neki.”

Dani Alves jelenleg a mexikói UNAM Pumasban játszik, Ronaldo pedig a Manchester United színeiben.

