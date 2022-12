Dana White, a UFC elnöke úgy gondolja, nem kell extra tehetség ahhoz, hogy egy ekkora kapuba gólt szerezz. Nem úgy, mint a jégkorongban .

„Nem vagyok nagy hokirajongó, de nagyon tisztelem, hogy milyen nagy tehetség kell hozzá. Nem úgy, mint a labdarúgásban, ami szerintem a legkevésbé tehetségigényes sport a világon!”

Itt a riporter közbevágott és azzal próbált tompítani, hogy másképp gondolná, ha épp Brazíliában lennének.

„Haver, én minden országban ezt mondom! Ekkora háló mellett olyan eredmények vannak, hogy 3-1?”



„A hokiban a srácok korcsolyán csúsznak és egy görbe bottal próbálnak egy akkora kapuba betalálni, mint maga a kapus! Itt kellene, hogy 3-1 legyen az eredmény!”

White csakúgy, mint sok amerikai, nem rajongója a labdarúgásnak, ezt pedig nem rest kifejezni a nyilvánosság előtt sem.

Dana White on football :



“Can’t stand soccer, I think it’s the least talented sport on earth. There’s a reason three year olds can play soccer ok? You run around and kick a ball."



"Do you know how untalented you have to be to score three points when the net is this big?” pic.twitter.com/KtklzUUb8R